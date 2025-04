Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 18 a 20 de abril 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Leão

Dias muito decisivos para o seu futuro, então análise tudo com cuidado antes de agir. Cuidado para não cometer erros por impulsividade.

Esteja em paz para tomar uma decisão e meditar, pois, isso ajudará sua mente a relaxar e a limpar toda negatividade.

Não fale muito sobre suas conquistas para não despertar inveja. Aqueles que estão em um relacionamento terão um fim de semana de amor e estabilidade. Dê a si mesmo a oportunidade de conhecer alguém.

Virgem

Um fim de semana para deixar o estresse de lado e se divertir com quem você ama. Tente passar tempo com as pessoas mais próximas para se sentir melhor.

ANÚNCIO

Ao lidar com complicações no trabalho, tente relaxar e evitar cair em provocações. Pense duas vezes no que você vai dizer. Cuidado com problemas ósseos e quedas, você deve ser mais cauteloso.

Você recebe um presente inesperado de um novo amor. Não se estresse mais com o que as pessoas dizem sobre você. Lembre-se de que sua energia é muito forte e isso ajuda você a se defender da inveja.

Libra

Mudanças em projetos. Vai ser um dia muito intenso e com energias misturadas fortes. Então tente não discutir com ninguém. Convites que serão agradáveis.

Lembre-se de que a vida não é só trabalho e você também precisa se livrar do estresse. Sábado para fazer um curso de autoaperfeiçoamento.

Você conhecerá pessoas muito compatíveis com seu signo, e isso aumentará sua autoestima. Será um fim de semana em que passarão muito tempo junto ao parceiro.

Alguém pede um favor e é hora de pensar bem. Seu signo tem um dom especial para ganhar dinheiro e um bom olho para os negócios, então tente investir nisso.

Escorpião

Um fim de semana de força para superar qualquer problema. Uma proposta de negócios chega até você. O amor é dado sem limites e você não precisa comprá-lo, então não tenha medo de passar um tempo sozinho e deixar aquele parceiro que não é certo para você.

Tente estar sempre aprendendo. Faça caminhadas para que as energias positivas sejam fortes em sua vida e suas faculdades psíquicas se desenvolvam mais.

Leia mais:

Horóscopo da Semana Santa: Conselhos para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 20 de abril de 2025

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Horóscopo da Semana Santa: Conselhos para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 20 de abril de 2025

Padilha mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Horóscopo da Semana Santa: Conselhos para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 20 de abril de 2025

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer