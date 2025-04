As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (18)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (18), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Cuidado com fofocas no trabalho, lembre-se que sua luz pode deixar algumas pessoas desconfortáveis. Proteja-se sempre e não deixe que as más vibrações o desanimem.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Lembre-se da força que você tem para resolver problemas de forma rápida e eficaz. Pare de insistir em coisas que não têm solução. Sua mente é poderosa, mas esses pensamentos sombrios não estão lhe fazendo nenhum favor, então deixe-os ir.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot indica uma fase de ordem e sucesso em sua vida. Não duvide do seu potencial — tudo o que você empreender será bem-sucedido.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Peça com fé tudo o que deseja e lhe será concedido o mais rápido possível. Você sempre encontra forças para superar qualquer problema.

Texto com informações do site Hindustan Times