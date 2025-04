Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Áries – Cartas 16 e 24

Sua casa irá retomar as alegrias, apenas esteja atento as energias que entram e também se cuide, pense nos locais em que irá e nas pessoas que encontrará: nem tudo convém. Preserve-se ao máximo com sua sabedoria e virtude que trazem sempre certezas.

Touro – Cartas 2 e 3

As notícias que chegam podem colocar sua cabeça num lugar perigoso. É hora de não se render mais a vícios e obsessões que só o fazem teimar naquilo que o atrasa e prejudica. Sua prosperidade precisa ser buscada e não ofuscada pela preocupação causada pela energia dos outros.

Leia mais:

ANÚNCIO

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 20 de abril de 2025

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Gêmeos – Cartas 31 e 29

Tenha cuidado com pessoas ou situações que desgastam e roubam algo precioso de você. É preciso saber a hora de colocar limite e distancias para alcançar a vitória que está em seu caminho, mas só será uma realidade se você aprender a ser mais esperto e prevenido.

Câncer – Cartas 6 e 28

É hora de ter muita atenção com as uniões que valoriza, pois elas podem se romper. Saiba bem quem você deixa se aproximar de você e estar em contato com as parcerias que são importantes na vida pessoal ou negócios para não ter surpresas negativas depois. Fique atento também com a felicidade que demonstra, pois isso pode ser chamativo para quem não tem boas intenções.