Horóscopo da Semana Santa: Conselhos para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 20 de abril de 2025

A Semana Santa de 2025 chegou e as previsões do horóscopo trazem conselhos importantes para a vida dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

A vida trará movimentos para entregar renascimento. É hora de inovar e usar sua força para as coisas certas. Mudança no ambiente doméstico e novas chegadas. A energia do sucesso é ativada, mas também da humildade. Vejo você fazendo algo que lhe devolve seu orgulho.

Virgem

Você vê algo claramente, mas deve ter cuidado com suas palavras. Uma movimentação. Alguém será grato e o colocará em seus planos de forma especial. Evite repetir padrões de sacrifício e receba as bençãos também. Uma lembrança que pode ter sido bloqueada volta.

Libra

Semana para fechar o que ficou pendente e sarar algumas feridas. Uma limpeza profunda. Notícias de longe. Algo indo embora para dar lugar a algo melhor. Não se esgote tentando agradar a todos. Escolha sempre a paz, mesmo que isso signifique se distanciar e retirar pesos os ombros.

Escorpião

Uma verdade é descoberta ou revelada para trazer liberdade. A intuição trará mensagens importantes e movimenta energias ao seu redor. Tome cuidado diante de tensões com pessoas próximas. Não caia em provocações. O espiritual o ajudará a evoluir.