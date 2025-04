As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (17)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (17), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Sua energia está brilhando hoje, e as pessoas podem sentir isso. Você está de bom humor e pronto para encarar o que for preciso. Use essa vibração positiva para impulsionar projetos ou metas — especialmente aqueles que só você pode realizar.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você já tem uma agenda cheia, e alguém pode pedir para fazer ainda mais. Não tem problema dizer não. Ser honesto agora evitará que você prometa demais e se sinta sobrecarregado depois. Cuide de você primeiro.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Você pode sentir a necessidade de dizer algo difícil para alguém que ama — e isso não é fácil. Mas amor firme ainda é amor. Se vier de um bom lugar, seja corajoso e diga a sua verdade. Isso pode ajudá-la mais do que você imagina.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Agora é o momento de estabelecer limites. Se alguém anda invadindo demais o seu espaço, é hora de colocar as coisas em ordem. Seja claro sobre o que você precisa. E se você já não tinha clareza sobre isso antes, agora é um bom momento para resolver isso.

Texto com informações do site Hindustan Times