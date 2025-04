Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Diabo

Uma semana de mudanças positivas que o ajudará a superar as mágoas do passado que ainda o cercam.

Touro - Carta O Eremita

Momento de estabilidade em tudo o que você faz. O mais importante é a continuidade nos seus projetos e cultivar estabilidade mental, evitando cair em depressão ou ansiedade.

Gêmeos – Carta A Carruagem

Não é hora de hesitar em se dar novas oportunidades de crescimento profissional, pois este é seu momento de progredir financeiramente.

Câncer - Carta A Torre

Não duvide da união e apoio familiar que pode ajudar neste momento.

Leão - Carta O Mundo

Você vai viajar e aproveitar, principalmente porque você está no seu melhor momento para se reconectar com a seu corpo e sua mente.

Virgem - Carta O Sol

É hora de você crescer como pessoa e tomar decisões importantes no amor.

Libra - Carta A Temperança

Harmonia e boas notícias o cercarão, tanto no trabalho quanto no amor. Deixe esse período difícil para trás e siga em frente com coragem.

Escorpião – Carta A Roda da Fortuna

Hora de curar seu coração e espírito. Pare de carregar culpa, o que aconteceu, aconteceu por uma razão e provavelmente foi para melhor.

Sagitário – Carta O Mago

Esta é sua semana; tudo o que você precisa para ser feliz chegará em sua vida.

Capricórnio – Carta O Louco

Algo chega para dar um toque inesperado à sua semana. Pare de insistir em coisas que não têm solução.

Aquário – Carta O Imperador

A energia trará ordem e sucesso à sua vida; não duvide do seu potencial.

Peixes – Carta ás de ouros

A sorte está do seu lado em tudo o que você empreender.

