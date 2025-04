Justiça mantém prisão de mãe de recém-nascida que foi encontrada morta escondida dentro de casa

A Justiça de Alagoas manteve a prisão da mãe da bebê encontrada morta em casa. Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, foi presa em flagrante por ocultação de cadáver depois que confessou que escondeu o corpo da filha.

Como detalhado pelo site G1, depois que foi presa, Eduarda apresentou duas versões sobre o caso. Em uma delas, a recém-nascida teria morrido de forma acidental, na outra, que ela usou um travesseiro para asfixiar a filha.

Como relatado, tudo começou na última sexta-feira (11), quando a mãe procurou a polícia para dizer que sua filha havia sido arrancada de seus braços por quatro criminosos.

Durante as buscas, a Polícia Civil revelou que as inspeções feitas na casa da família desde o primeiro dia do desaparecimento não indicaram a presença de um corpo no imóvel, mesmo com o auxílio de uma cadela especializada.

Como relatado, a jovem não passou a noite de segunda-feira (14) na residência e não havia mais ninguém na casa, o que pode ter contribuído para a ocultação do cadáver.

Depois de ser confrontada pelos policiais, a mãe mudou a versão e disse que homens armados invadiram a casa dela. Segundo a polícia, ela deu cinco versões, ao todo, para o desaparecimento.

Somente nesta terça, depois que ela admitiu ao advogado onde havia escondido o corpo, é que o crime foi descoberto.

Ainda de acordo com as informações, a Justiça determinou que a mãe passe por tratamento psicológico enquanto estiver presa. O caso seguirá em investigação para apurar se houve participação de outra pessoa.

Com informaçõe do site G1