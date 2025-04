As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (16)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (16), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A amizade está chamando! Agora é o momento perfeito para entrar em contato com alguém que você gosta. Se você tem estado muito ocupado, reconectar-se pode lhe trazer alegria e lembrar o quanto você é amado(a).

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Nesta fase, o tarot sugere que você ouça seu instinto. Se você não tem certeza sobre alguém ou algo, confie em si mesmo antes de confiar nos outros. Talvez seja necessário fazer perguntas difíceis ou dar um tempo, mas isso ajudará você a se sentir mais seguro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você passou por momentos difíceis, mas nesta fase traz a chance de aproveitar o que é bom. Não se reprima por causa de dores do passado. Permita-se ser feliz e confie que você merece as coisas boas que estão por vir.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Você está no caminho do sucesso e nesta fase lhe dá um vislumbre das recompensas que o aguardam. Seja a casa dos sonhos, mais tempo com quem você ama ou conforto financeiro — mantenha essa visão em seu coração. Você está se aproximando a cada dia.

Texto com informações do site Hindustan Times