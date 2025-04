As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (16)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (16), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Esta fase pode trazer algo inesperado para você, e isso pode abalar sua confiança. Em vez de se preocupar com o que deu errado, concentre-se no que você pode fazer. O tarot aconselha você a analisar suas rotinas — onde você pode fortalecer as coisas para estar mais preparado da próxima vez.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Até mesmo amizades próximas podem fazer você se sentir solitário às vezes. Se você é o tipo de pessoa que não costuma pedir atenção, não tem problema dizer que precisa de um pouco mais de amor. Ser honesto com alguém de quem você gosta pode, na verdade, fortalecer seu vínculo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junh

Você tem uma energia especial e sábia nesta fase. As pessoas podem se sentir atraídas pela maneira como você fala sobre assuntos profundos, como astrologia ou espiritualidade. Não se contenha — compartilhe seus pensamentos e ideias! É um ótimo momento para se conectar em um nível mais profundo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O trabalho duro faz parte do seu caminho nesta fase. Hoje pode trazer algum aprendizado prático e, mesmo que pareça muito, faz parte da construção de algo sólido. Cada pequena coisa que você aprender ajudará você a ter sucesso mais tarde.

Texto com informações do site Hindustan Times