Adeus francesinhas! As unhas de gelatina são a última tendência: veja como usar

A Vogue acaba de lançar uma entrevista com a especialista em unhas japonesa Eri Ishizu, que apresentou uma prévia das tendências para 2025, que sem dúvida se tornarão a nova obsessão das mulheres que buscam algo novo, moderno e diferente.

Sabemos que as francesinhas são aquelas básicas, que aconteça o que acontecer, acabam se tornando uma das tendências queridinhas, que nunca saem de moda e estão sempre perfeitas para qualquer ocasião. No entanto, há aqueles que, entediados com a mesma abordagem de sempre, procuram algo mais, uma reviravolta inesperada, um toque diferente que se destaque pela originalidade e autenticidade.

É por isso que a manicure das celebridades Eri Ishizu, que já trabalhou com estrelas como Lindsay Lohan, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Gwen Stefani e Kendall Jenner, apresentou as tendências que serão a última moda este ano, destacando unhas de xarope, unhas de sabão, unhas naturais, unhas minimalistas, unhas francesinhas e unhas de gelatina.

As unhas de gelatina são tendência Pinterest (Pinterest)

Unhas de gelatina serão tendência, como elas são?

Se você está procurando inspiração para seu próximo design de unhas, você veio ao lugar certo. Aqui, vamos contar para vocês sobre uma manicure que vai ser um sucesso por ser completamente diferente do que estamos acostumadas e promete dar um toque de frescor e modernidade ao seu visual, tudo isso através das suas mãos.

Dessa vez, a proposta é a jelly nails, uma proposta que arrebenta com as manicures minimalistas para mostrar que brincar com texturas pode ajudar a transformar algo sem graça em um estilo vencedor. Por isso, esse tipo de design se caracteriza por um efeito translúcido e brilhante que proporciona um acabamento moderno e sofisticado, lembrando as manicures de sucesso dos anos 90.

O efeito retrô desse tipo de manicure rompe sutilmente com a estética ultraformal de designs clássicos como as francesinhas e outras tendências que brilham por serem recatadas e muito discretas, então é hora de explorar estilos novos e mais originais.

As unhas de gelatina são tendência Pinterest (Pinterest)

Segredos para conseguir unhas de gelatina

Como técnica de design de unhas, a manicure de gelatina é adequada para todos os tipos de unhas, não importa se você quer usá-las curtas ou longas. Eles se adaptam a qualquer tamanho e formato, então você tem o poder de decidir como quer que eles fiquem.

Por outro lado, as cores pastéis são recomendadas se você deseja um design muito mais sofisticado e “discreto”, que contenha um pouco de cor, mas mantenha a tendência minimalista defendida por outras manicures da moda.

Para conseguir esse tipo de efeito, é importante usar um esmalte transparente ou semitransparente exatamente daqueles que você acha que não tem pigmentação suficiente; No entanto, elas são as melhores apostas para conseguir esse efeito tridimensional, para o qual um top coat bem mais denso será o toque certo para atingir o acabamento desejado.

Por outro lado, se você quer um toque de brilho, existem diversos esmaltes com acabamento glitter. Alguns incluem esses efeitos, com fórmulas peroladas, que são apoiadas por um ímã para obter o efeito gelatinoso.