Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 20 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Momento de mudanças e partidas que podem determinar uma nova realidade em sua vida. Você sente que alguém não é tão transparente com você. Você está procurando respostas, mas pode encontrá-las observando mais do que perguntando. Deixe que os fatos falem por si. Casais tomam decisões importante juntos. Solteiros se apaixonam por alguém com um caráter forte e a atração é imediata, mas evite idealizar em excesso a relação.

Capricórnio

Assuntos sendo colocados em dia e determinam limites. Você está mais frio ou distante porque algo não é mais agradável. Você sente que dá mais do que recebe e pode descobrir uma verdade que confirma isso. Casais falam sobre futuro e planos e as decisões podem unir ou separar. A curiosidade dos solteiros será testada e alguns pensam se estão prontos para uma conexão emocional real.

Aquário

Um ciclo se fecha e algo o liberta. Mudando a percepção sobre alguém. Você pode estar idealizando uma pessoa que não tem a maturidade emocional que você precisa. Casais se comunicam e precisam se ouvir para não complicar ainda mais algumas situações. Uma mudança importante acontece na vida dos solteiros.

Peixes

Clareza e ação. Ouça conselhos. Um amor do passado retorna para a sua mente e coração e é preciso chegar a conclusões. Mudanças. Hora de falar claramente. Coisas que estavam escondidas ou varridas para debaixo do tapete são reveladas. Solteiros vivem alguém reaparecendo em sua vida, dessa vez com mais intenção de ficar, mas a decisão é sua.