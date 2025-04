Esqueça-os! Estes são os tênis que estão “fora de moda”: conheça seus substitutos

Nada de Adidas Samba, nada de tênis pretos! Os tênis estão passando por uma nova transformação e, desta vez, não serão tão delicados quanto eram em 2024. Em vez disso, são um novo estilo que promete fazer você vivenciar seu lado mais rebelde.

Aos poucos, vamos nos despedindo da estética sofisticada do old money, com suas formas requintadas e cortes sob medida, que parecem estar sendo gradualmente esquecidas, para que as mulheres possam escolher roupas que realcem sua personalidade, com um discurso de autenticidade que hoje será uma declaração de amor-próprio.

Nem tudo são tendências. Às vezes, basta optar por uma série de elementos que, além de valorizar a silhueta, mostrem um pouco da sua personalidade para quem está ao seu redor. No entanto, se você é um amante da moda ou quer dar uma renovada no seu guarda-roupa, aqui está uma lista de tênis que vão se tornar sua nova obsessão se o que você busca é glamour e conforto.

Tênis em tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Estes são os tênis que não estarão mais na moda em 2025 e seus substitutos

Você os tem? Esta é uma lista de tênis que não estarão mais na moda em 2025 e os modelos pelos quais você pode substituí-los. Lembre-se, segurança e o que te faz sentir mais confortável são um plus em qualquer look; sem esses dois, o look nunca estará completo.

Se você é um amante fervoroso da moda, então tome nota, porque esses são os tênis que prometem ser a nova peça essencial no seu guarda-roupa. Alguns podem ser muito arriscados para você, enquanto outros, pelo contrário, serão seus favoritos. De qualquer forma, não se esqueça de experimentá-los; elas podem adicionar um toque diferente às suas roupas.

Adeus tênis preto e branco! A tendência atual são os tênis marrons

Durante anos, os tênis preto e branco lideraram as tendências, porém, neste 2025, busque uma explosão de cores nos guarda-roupas femininos, por isso o calçado da vez agora são os tênis marrons em qualquer uma de suas versões, eles gritam luxo e sofisticação, não tenha medo de adicioná-los ao seu visual.

Tênis de cor café Pinterest (Pinterest)

Chega de tênis de cano alto! Substitua-os por tênis de cano alto

Tênis de cano alto são coisa do passado; hoje, não se trata apenas de compromisso; é tudo ou nada! Por isso, os tênis de cano alto se tornarão uma das grandes tendências de 2025, assim como Christian Dior previu em sua passarela da coleção Primavera-Verão, onde exibiu o calçado em diferentes apresentações.

Tênis de cano alto Pinterest (Pinterest)

Adeus tênis transparentes! Substitua-os por tênis coloridos

Tênis com detalhes transparentes tiveram seu momento, mas a tendência atual são os looks multicoloridos. É por isso que os tênis que combinam uma série de cores vibrantes estão se tornando os favoritos das mulheres. Considere esses designs para adicionar um toque moderno às suas roupas.

Tênis colorido Pinterest (Pinterest)

Dê um toque especial aos seus tênis com solas de bolhas

Por outro lado, os tênis de estilo retrô estiveram entre os mais procurados no ano passado, então sua essência só mudará um pouco, principalmente na área do solado, cuja proposta muda para um estilo bolha que adiciona um ar rebelde e poderoso ao seu visual.