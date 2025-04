As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (15)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (15), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Mantenha um equilíbrio entre receitas e despesas. Use suas conexões com sabedoria quando necessário, mas não abuse de sua influência com pessoas importante. O tarot destaca que o momento é favorável — há possibilidade de promoção ou ganho financeiro em seu trabalho.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Com uma mentalidade positiva, qualquer tarefa que você comece tende a ter sucesso. Tente evitar que qualquer mau hábito crie raízes. Seus esforços para levar um relacionamento adiante com a pessoa amada parecem estar dando resultado.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você pode acabar tentando concluir uma tarefa às pressas. É hora de mudar essa postura, adotando mais seriedade no lugar do descuido e da pressa. Com entusiasmo e vigor, é possível fazer esforços positivos para progredir na vida. O problema atual relacionado ao seu trabalho tende a ser resolvido.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Algumas boas oportunidades de emprego podem surgir, e uma delas pode se alinhar ao cargo que você deseja. O problema é que, para conquistar essa vaga, você precisará tomar uma decisão importante. Nessa situação, aja com paciência e prudência, escolhendo o melhor caminho.

Texto com informações do site India Today