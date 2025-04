As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (15)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (15), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você pode receber uma certa responsabilidade — conclua essa tarefa com toda a sua energia e capacidade. Você sempre tratou os outros com carinho e sinceridade, mas, se alguém tentar limitá-lo, você não aceitará. Se sentir que alguém não está agindo de acordo com as suas expectativas, não hesitará em tirá-lo do seu caminho.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Este é um momento para seguir em frente com muita paciência e autocontrole. Mesmo um pequeno descuido pode ser prejudicial. Você precisa encarar as circunstâncias com cautela. Tente fortalecer sua força de vontade — sua autoconfiança e mentalidade positiva o ajudarão a seguir em frente em qualquer situação.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Atualmente, certas circunstâncias têm feito você se sentir isolado(a). Existe o desejo de se libertar de um conflito interno que já dura algum tempo. Talvez você esteja tentando se afastar de tudo o que lhe causa dor emocional. Alguns relacionamentos duram a vida inteira, mesmo quando não é fácil mantê-los. Seja qual for o pensamento que ocupa sua mente, reflita bem antes de discutir com outras pessoas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Aprenda com memórias e experiências passadas e permaneça cauteloso e alerta. Apesar da amargura interior, você ainda pode começar um novo capítulo na vida com um sorriso. Você pode não sentir mais o mesmo calor em alguns relacionamentos como antes, mas não se culpe pelo declínio deles.

Texto com informações do site India Today