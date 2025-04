As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (15)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (15), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Uma tentativa de começar algo novo está prestes a dar certo, e em breve você iniciará uma nova jornada. A busca por um novo emprego também provavelmente chegará ao fim. O tarot destaca que o encontro com uma nova pessoa pode em breve se transformar em uma amizade, o que pode ser muito benéfico no futuro.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Neste momento, você precisa de bons conselhos para encarar a verdade com coragem. Você precisa sair do círculo de medo que criou e confrontar a realidade. Os esforços o aproximarão do sucesso. À medida que avança, você perceberá que o problema não era tão grande quanto pensava. Seu sucesso no trabalho está abrindo novas oportunidades de progresso.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Evite apressar as tarefas. Comece uma nova somente após concluir a atual. Você deve trabalhar com paciência e compostura. O hábito de concluir as coisas às pressas pode trazer problemas, levando a pequenas, mas frequentes questões. Você tem uma boa mentalidade, mas tente trazer alguma estabilidade para sua vida.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Algumas pessoas podem estar tentando impedi-lo por inveja, mas você não deve permitir que suas intenções negativas o alcancem. Às vezes, você pode se sentir solitário, mas mesmo assim, não perca a determinação. Se você buscar ajuda enquanto segue em frente, certamente a receberá.

