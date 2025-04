Horóscopo semanal: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 18 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Haverá grandes mudanças no trabalho. Lembre-se que se você não falar, ninguém escuta. Então fale o que quer que se realize.

Cuide da dor na região lombar. Nesta Quinta-feira Santa, purifique-se com limão para atrair boa sorte. Você compra um maiô para suas férias. Faça as malas, seu corpo e sua mente vão agradecer.

Seja original e arriscado; boa energia está com você em novos empreendimentos. No amor, é melhor dizer a verdade do que viver uma mentira. Você compra passagens aéreas e sai de férias. Para pessoas casadas, a gravidez está no horizonte.

Virgem

Comprometa-se e não deixe as coisas pela metade. Seguindo em frente. Uma gravidez pode acontecer. Tome decisões importantes no amor: fique ou vá, mas encontre o que o faz feliz.

ANÚNCIO

Você terá tempo para ficar com sua família e fazer uma viagem que ajudará a limpar sua mente do trabalho.

É hora de você gerar uma renda extra, pense em projetos lucrativos. Você se lembrará daqueles que não estão mais com você, reze para que eles encontrem paz. Você faz um curso ou decide mudar um caminho.

Leia mais:

Horóscopo semanal: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 18 de abril de 2025

Horóscopo semanal: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 18 de abril de 2025

Libra

No amor, uma paixão acontece. Prepare-se porque aquela pessoa especial finalmente vai declarar seu amor; é hora de você dar esse passo e até pensar em começar uma família.

Para os solteiros. Deixe esse período difícil para trás, porque você ganhará paciência para superar qualquer problema que possa surgir. Comece a economizar dinheiro porque o futuro reserva surpresas e é melhor estar preparado.

Um novo emprego com melhor remuneração está chegando para você. Aproveite os dias para descansar e recarregar as baterias. Você receberá vários convites ou chance de fazer viagens; você não tem desculpa para não aproveitar o tempo com quem ama.

Escorpião

Pare de carregar culpa, o que aconteceu, aconteceu por uma razão e provavelmente foi para melhor. Chegam momentos cheios de diversão e rodeados dos seus entes queridos.

Não é hora de tomar decisões precipitadas; aproveite com calma e sem impulsos. Você pode ouvir falar de um divórcio na família; ofereça seu apoio.

Você tem o dom de ganhar dinheiro, mas concentre-se no que realmente quer investir.