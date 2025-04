Horóscopo semanal: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 18 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Áries

Sua energia se renova com novos projetos de vida. Continue se exercitando e cuide dos seus rins para melhorar sua saúde. Você comprará passagens para sair com sua família e receberá uma mensagem de um amor do passado que quer voltar.

Uma semana de mudanças positivas, você começará a deixar para trás amizades e amores que não eram para você. Oportunidade de fazer as coisas melhor, mas tenha cuidado com o que você assina. Você receberá um presente surpresa.

Touro

Controle seu temperamento para evitar problemas com seu parceiro. Você foi convidado para um casamento. Modere o consumo de álcool e aproveite sem excessos.

Cuide dos seus pertences e evite excesso de confiança, pois você pode sofrer uma traição. O mais importante é a continuidade nos seus projetos e a estabilidade mental, evitando cair em depressão ou ansiedade.

Hoje em dia, você pode fazer uma viagem e aproveitar o tempo com seus entes queridos. Você terá reuniões de trabalho importantes para discutir mudanças de emprego.

Gêmeos

Evite ser impulsivo e pense antes de falar. Tenha cuidado, principalmente perto de piscinas e do mar.

Momento de progredir financeiramente. Hora de refletir sobre sua direção e felicidade. Continue se exercitando. Você terá poder no seu local de trabalho nos próximos meses; apenas evite se tornar arrogante.

Não gaste demais. No amor, vocês viverão em paz e poderão conversar sobre casamento e moradia. Você solicita uma carteira de motorista e paga impostos.

Câncer

Você receberá a notícia de uma gravidez na sua família que lhe deixará muito feliz. Seja pontual e aproveite esses dias para se livrar de mágoas do passado; lembre-se que o bem mais valioso é a família.

Será uma semana de viagens e reencontros com pessoas do seu passado que lhe trarão muita felicidade. É hora de movimentar para fazer mudanças e crescer.

Evite fofocas familiares e tenha cuidado com o que você diz. Os astros estarão alinhados a seu favor, tome um banho de flores para manter as boas vibrações. Se você está em um relacionamento, dê mais espaço ao seu parceiro.