Horóscopo semanal: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 18 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Cuidado com fofocas no trabalho, lembre-se que sua luz pode deixar algumas pessoas desconfortáveis; proteja-se sempre e não deixe que as más vibrações o desanimem.

Ordem com suas finanças. Recomendo que você mantenha suas contas em dia. No amor, esta semana você falará sobre casamento ou sobre formalizar aquele relacionamento especial. Ouse dar esse grande passo.

Para atrair toda essa energia se reúna com bons aliados. Para o seu espírito livre, a natureza e a praia são o seu remédio.

Capricórnio

Lembre-se da força que você tem para resolver problemas de forma rápida e eficaz. Pare de insistir em coisas que não têm solução. Sua mente é poderosa, mas esses pensamentos sombrios não estão sendo positivos, então deixe-os ir.

ANÚNCIO

Deixe a vida fluir e você verá como as energias cósmicas se alinham a seu favor. Dias fazendo as malas e saindo para uma viagem.

Lembre-se de que a coisa mais valiosa que você tem é compartilhar momentos com as pessoas que você mais ama. Serão seus melhores no relacionamento.

Tenha cuidado com sua carteira, verifique seus cartões ou dinheiro com cuidado toda vez que fizer uma compra.

Aquário

Tudo o que você empreender esta semana será bem-sucedido; aquele empreendimento comercial que você tinha em mente ou aquela mudança de emprego ocorrerá sem problemas.

Vá em frente e não pare, o universo está do seu lado. Mesmo que você seja um trabalhador incansável, nem tudo se resume ao trabalho. Esta semana é um momento para compartilhar tempo com sua família e amigos, inclusive planejar uma viagem para recarregar as baterias.

Continue brilhando. Você terá dias de muita paixão no ar. Faça uma limpeza profunda na sua casa. Lembre-se de que viver em harmonia e se livrar do que não lhe serve mais é fundamental para seu bem-estar.

Peixes

O mais importante é ir bem no trabalho e na vida pessoal, então é hora de aproveitar ao máximo. As férias em família estão prontas, divirta-se e crie memórias inesquecíveis.

Só tome cuidado para não exagerar, diminua o álcool para que nada estrague seus momentos. Aproveite essa conexão espiritual. Hora de atrair abundância e alegria.

Peça com fé tudo o que deseja e lhe será concedido o mais rápido possível. Você sempre encontra forças para superar qualquer problema.