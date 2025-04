Horóscopo da semana: sorte e sucesso de 14 a 20 de abril

Áries

Você concluirá um projeto esta semana porque conseguiu sair da rotina em que estava e seguir em frente. Você acertou em cheio e é hora de implementar novas ideias. Não se deixe envolver por conflitos ou fofocas; concentre-se em alcançar sua independência. As birras da família por sua ausência só têm uma explicação: você está trabalhando pelo futuro de todos.

Touro

Você está começando a semana com o pé direito, organizado para que o trabalho flua e suas finanças melhorem. Eles vão aprovar um empréstimo para você, e você vai conseguir aquele imóvel que lhe dará independência. Sua família não gosta da ideia de você sair do ninho, mas é hora de uma mudança completa em sua vida, e isso significa se consolidar com seu parceiro.

Gêmeos

É uma semana de trabalho complicada e decisiva que mudará o curso da sua vida. Você não pode adiar a oportunidade que se apresenta, porque agora é a hora de dizer sim a um salário melhor. Com um parceiro, rancores não levam a lugar nenhum, e é melhor virar a página do passado e seguir em frente, mas com a plena convicção de que você procurou o momento certo para resolver e aceitar seu erro.

Câncer

Tenha cuidado com algumas armadilhas no local de trabalho. Não perca o foco, o negócio é seu e você colherá as recompensas e o reconhecimento. Tudo está do seu lado se você não se perder. Não se deixe levar por alguém que está voltando do passado. Quando são tomadas decisões que mudam nosso curso, não podemos voltar atrás; devemos continuar a viver com todas as consequências.

Leão

Esta semana você dará uma guinada que o fará brilhar como nunca antes. Concentração, determinação e força de vontade serão as chaves para fazer acontecer o que você deseja. Não lhe faltará dinheiro, mas também não terá demais, então seja prudente. Você e seu parceiro devem procurar saídas porque estão presos em suas diferenças, e isso não é bom se vocês querem construir um futuro juntos.

Virgem

Esta será uma semana em que você se encontrará em uma encruzilhada no trabalho, o que o colocará em uma situação muito difícil, na qual terá que tomar uma decisão e enfrentar quem puder. Ninguém mais pode ajudá-lo a dar o passo que você está prestes a dar, a não ser você mesmo. Cuidado com o ciúme, ele não ajuda em nada esse novo relacionamento que você está começando.

Libra

Determinação e firmeza nas decisões que você já tomou. Não vacile, nem sinta que qualquer coisa que fizer o fará parecer fraco. Pelo contrário, é preciso muita coragem para estar no topo. É uma semana de reflexão e ação. Não se perca. A vida não é só trabalho, lembre-se de dar tempo ao seu parceiro para reacender a paixão.

Escorpião

É uma semana para se manter ativo e mobilizar seu negócio para produzir e aumentar suas finanças. Você não pode se deixar levar pelas suas emoções, tenha conseguido ou não. Vire a página e siga em frente porque você precisa resolver. Encare o problema com seu parceiro, pois vocês estão afastados e precisam resolver suas diferenças e reacender a paixão.

Sagitário

Existe alguém na sua vida profissional que faz de tudo para colocar obstáculos no seu caminho. Não deixe que ninguém roube sua atitude positiva, sua estrela e, acima de tudo, sua força para seguir em frente em cada uma das metas que você estabeleceu para si mesmo. Alguém do seu passado retorna e faz seu coração disparar. Pare com isso porque amores passageiros não levam a nada.

Capricórnio

É uma semana em que você deve acelerar seu trabalho porque definitivamente precisa de uma pausa. Não resista a colocar sua vida profissional em espera porque o estresse está lhe causando um problema de saúde. Seu parceiro é seu apoio, então ele merece mais atenção de você. Faça essa viagem para salvar seu relacionamento e sua paz de espírito.

Aquário

Esta é uma semana em que você deve ter muita cautela no trabalho para não cair em situações que o levem a extremos e, além disso, o levem a tomar decisões que podem ser muito prejudiciais ao seu progresso. Sua família e seu parceiro estão lá para apoiá-lo quando você precisar, então deixe de lado o orgulho que você precisa para seguir em frente e garantir um futuro melhor.

Peixes

Você está enfrentando atrasos em projetos nos quais vem trabalhando há algum tempo. Esta semana você deve colocar tudo em dia, se organizar e fazer um plano de trabalho para poder seguir em frente e ganhar dinheiro. Deixe que sua família e parceiro apoiem você para manter o negócio funcionando sem problemas. A vida lhe dá uma lição, então encare isso como uma experiência de aprendizado.