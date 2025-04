Horóscopo Chinês aponta os signos que precisam se cuidar nesta segunda quinzena de abril

A segunda quinzena de abril será um mês desafiador para alguns signos do horóscopo chinês. O alerta é que certas energias podem afetar negativamente esses signos, criando situações complicadas em diferentes aspectos de suas vidas.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquén, esses avisos do horóscopo chinês destacam a importância de estar alerta às influências energéticas de abril. Confira:

Cachorro

O signo do Cachorro, no horóscopo chinês (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2018), deve dar atenção especial à sua saúde mental, já que a energia do mês pode gerar ansiedade. É recomendável praticar meditação e cercar-se de pessoas positivas para manter o equilíbrio emocional.

Coelho

Por sua vez, o Coelho (1951, 1963, 1975, 1987, 1999 e 2011) enfrentará a influência da “energia da madeira”, que poderá causar irritabilidade constante. É aconselhável evitar conviver com pessoas irracionais.

Cabra

Por fim, a Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003 e 2015) deve se concentrar no autocuidado e no fortalecimento de seus laços emocionais existentes, usando meditação e atividades criativas para canalizar sua energia e minimizar o estresse.

Com informações do site Minuto Neuquén