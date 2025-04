As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Uma sensação de paz interior manterá você com excelente saúde. Os recursos financeiros estão prosperando, trazendo estabilidade e confiança. Se a insatisfação no trabalho estiver se instalando, concentrar-se no desenvolvimento de habilidades ajudará a encontrar alegria no trabalho.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Praticar exercícios respiratórios manterá você centrado e calmo. Desafios financeiros podem surgir, mas uma abordagem estratégica ajudará a superá-los. Encontrar alegria no trabalho o manterá motivado, apesar dos obstáculos profissionais.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Uma semana repleta de energia vibrante torna-se um momento ideal para atividades de saúde e bem-estar. O equilíbrio financeiro será fundamental para sustentar a segurança a longo prazo. Profissionalmente, empreendimentos produtivos prometem trazer resultados gratificantes.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Tomar medidas proativas em prol da saúde garantirá um estilo de vida equilibrado. Uma análise de gastos ajudará a identificar áreas onde você pode economizar. Matricular-se em cursos de aprimoramento de habilidades proporcionará crescimento profissional.

