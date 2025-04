As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Seus níveis de energia estão altos, alimentando tanto as atividades pessoais quanto profissionais. No entanto, a instabilidade financeira pode exigir uma reavaliação dos hábitos de consumo. Obstáculos na carreira podem surgir, mas persistência e adaptabilidade ajudarão a superá-los.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Concentrar-se na saúde e fortalecer a imunidade ajudará a evitar doenças sazonais. Decisões financeiras bem pensadas garantirão estabilidade. Profissionalmente, expandir sua base de conhecimento lhe dará uma vantagem competitiva.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Fortalecer a imunidade por meio de hábitos conscientes manterá você com energia. Controlar as despesas será crucial para a segurança financeira. Uma semana criativa e inovadora o aguarda, oferecendo novas oportunidades para mostrar suas habilidades.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Gerenciar o estresse de forma eficaz contribuirá para uma saúde melhor. Uma melhora constante no fluxo de caixa trará alívio financeiro. Alinhar a paixão com a profissão levará a uma maior satisfação no trabalho.

Texto com informações do site Hindustan Times