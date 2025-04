Horóscopo do fim de semana: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de 11 a 13 de abril de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Áries

Viagem e movimentos. Domingo é um dia para estar cercado de pessoas que são muito compatíveis com você, e você se sentirá melhor, pois será um fim de semana de conviver com quem ama.

Convites. Você conserta problemas com seu carro. Recebendo um presente. Lembre-se de que seu signo é dominado por estar sempre cercado de pessoas queridas para se sentir bem.

Tenha cuidado com problemas intestinais e tente não comer muita comida picante ou gordurosa, cuide da sua saúde.

Você conversa com um ex para resolver rancores, mas lembre-se de que as pessoas não mudam.

Touro

Alguém o procura e faz um convite onde divertirão muito. Hora de estar de bom humor e começar um negócio ou mudar de emprego, pois você se sente preso profissionalmente.

Você recebe vários convites, mas tome cuidado para não exagerar. Cuidado com problemas ósseos ou de quadril; tente não se machucar nos exercícios, pois isso pode causar lesões.

Você será convidado para sair. Viagem de alguns dias com seus amigos ou familiares.

Gêmeos

Um ex está torcendo para que você volte, lembre-se que é preciso fechar ciclos e deixar novas pessoas entrarem na sua vida. Você terá um fim de semana de novas aventuras que lhe proporcionarão uma ótima experiência de aprendizado.

O amor chegará até você de forma muito forte e inesperada. Tente não brigar com sua família, eles sempre querem o melhor para você.

Na sexta-feira, você estará em um novo emprego ou realizando tarefas que não tinha antes, e se sentirá ótimo porque isso virá com recompensas.

Aproveite para descansar. Dando e recebendo bons conselhos. Cuide-se de problemas de pele ou do excesso de sol.

Câncer

Você é um sonhador e isso faz com que você esteja sempre buscando maneiras de ser feliz. Em abril, o que você estava esperando vai chegar: um amor muito compatível e que vai fazer você muito feliz.

Seus parentes estão procurando você para algo. É hora de estar em paz consigo mesmo e encontrar soluções para os problemas ao seu redor. É preciso crescer e resolver seus problemas pessoais para seguir em frente.

Você está planejando uma viagem e terá um evento divertido.