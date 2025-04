As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (11)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (11), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca que uma promoção no trabalho, acompanhada de uma transferência, está causando angústia. Os desafios atuais parecem tão avassaladores que até mesmo buscar um novo emprego não parece uma opção viável. Considere compartilhar suas preocupações com sua família e com seu cônjuge — isso pode trazer alívio e apoio emocional.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Um encontro com uma pessoa importante pode lhe dar uma nova perspectiva de vida. Situações futuras parecem favoráveis ​​e você poderá receber notícias auspiciosas em breve, trazendo alegria e uma sensação de renovação. O tarot também destaca que uma nova oportunidade de emprego pode surgir muito em breve.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No dia a dia, é essencial controlar a raiva e evitar palavras ásperas. Seu estilo de trabalho único mantém viva a sua paixão pelas tarefas. Essa dedicação ao sucesso o aproxima cada vez mais de seus objetivos. Sua abordagem organizada e diferenciada tem recebido elogios constantes de altos executivos. Em breve, uma grande oportunidade de atuar em um projeto importante pode surgir.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Reconectar-se consigo mesmo pode ser essencial para alcançar a paz interior. Siga em frente com paciência e serenidade. Preocupações relacionadas ao relacionamento amoroso podem estar pesando em sua mente, e a interferência de terceiros pode ser motivo de inquietação. Procure agir com sabedoria e discernimento para evitar que as intenções dessas pessoas se concretizem.

Texto com informações do site India Today