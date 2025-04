As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (11)

Confira as novas revelações do tarot, nesta sexta-feira (11), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Este período deve ser usado para trabalhar em direção ao sucesso futuro. Não se trata de controlar o tempo, mas sim de controlar as emoções e dar passos em direção à realidade. Não importa quão desafiadora seja a situação à sua frente, você terá que enfrentá-la. É sensato priorizar o desafio mais importante nesta fase.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que em algumas situações, você ignora deliberadamente detalhes importantes, o que ocasionalmente leva a perdas. Não dê tanta importância ao seu ego e teimosia a ponto de todo o resto se tornar insignificante. Tente se distanciar dessas características.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Este é um dos momentos mais favoráveis ​​da sua vida. No entanto, é importante manter a cautela e não deixar que o orgulho ou a arrogância o dominem neste momento de sucesso. Sentir-se superior aos outros pode diminuir o valor de suas conquistas. Não inveje o sucesso de seus rivais — em vez disso, tente entender como eles o alcançaram.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Evite que disputas não resolvidas se agravem. Se você não proceder com humildade e paciência, poderá não conseguir se defender com eficácia, e a outra parte poderá conseguir derrubá-lo. Tome decisões com sabedoria e apresente seu lado com clareza. Não se prenda a erros do passado — em vez disso, enfrente os desafios presentes com firmeza.

Texto com informações do site India Today