As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (11)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (11), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Alguns assuntos são melhor mantidos em caráter pessoal — compartilhar tudo nem sempre é do interesse de ninguém. Você está buscando trazer mais humildade à sua natureza e mais doçura ao seu discurso. Tente evitar palavras ásperas, mesmo quando estiver com raiva. Demonstre o mesmo respeito a todos no ambiente de trabalho; isso despertará um sentimento de consideração e respeito por você no coração das pessoas.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Uma nova onda de entusiasmo parece estar entrando em sua vida. Boas ações podem trazer resultados gratificantes. Você pode encontrar um parceiro ideal. Você também pode trabalhar com amigos em um novo projeto. Dando uma pausa no trabalho, é possível pplanejar uma viagem com sua família.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Continue perseguindo seus objetivos com paciência e disciplina. O tarot também ressalta a importância de demonstrar sempre respeito por seus professores. Com o conselho de alguém experiente ou de um mentor, você poderá encontrar a solução para um problema relacionado ao trabalho.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Esforce-se para restaurar sua imagem. Tente evitar conflitos com qualquer pessoa e não ofereça conselhos não solicitados em nenhum assunto — caso contrário, você pode atrair problemas desnecessários. Em um relacionamento amoroso, a entrada de uma terceira pessoa mudou significativamente o comportamento do seu parceiro.

