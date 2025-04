Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Áries – Cartas 6 e 21

Uma tristeza começa a ser resolvida na sua vida amorosa e chegam uniões importantes, que o tiram da sensação de que as coisas eram melhores no passado. Saiba valorizar e aproveitar isso para não perder a oportunidade.

Touro – Cartas 10 e 15

Fique atento e de olhos abertos para quem entra em sua vida ou começa a se envolver mais em suas relações, pois essa pessoa trará com ela um problema. Entenda como essa situação pode expandir suas perspectivas e compreender o caminho que tem escolhido para se conectar com as pessoas.

Leia mais:

ANÚNCIO

Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 13 de abril de 2025

Gêmeos – Cartas 31 e 3

Muito cuidado com o passado que retorna em sua vida, pois ele pode trazer armadilhas que desgastaram sua mente, coração e até mesmo questões financeiras se assim for possível. É preciso seguir em frente, se movimentar e mudar definitivamente de caminho e entorno para não reviver sofrimentos.

Câncer – Cartas 1 e 17

Sua maturidade e valores são recompensados agora. Saiba agir com equilíbrio emocional e entenda que a vida é sobre saber lidar com o que é passageiro; você verá que sua força não pode e nem deve ser abalada por aquilo que já não estará mais aqui em poucos dias. Compreenda o que é duradouro ou não sem tanta pena.