As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (10)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (10), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Mudanças nem sempre são divertidas, principalmente quando não são escolhas suas. Mas algo na sua vida precisa mudar, mesmo que pareça injusto. Tente encarar isso como uma chance de criar uma versão melhor da sua vida. Você tem o poder de moldar o que vem a seguir. Não tenha medo de evoluir.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Algo em sua vida pode parecer estagnado, virginiano — seja no trabalho, no dinheiro ou no amor. Está fase é um bom momento para se aprofundar e descobrir o porquê. Pode haver uma pequena mudança que pode fazer uma grande diferença. Preste atenção à sua voz interior e confie no processo.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples e rápida

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

A vida pode parecer um pouco mais difícil agora, libriano, como se você estivesse subindo uma ladeira. Mas isso faz parte do seu crescimento. Continue seguindo em frente, mesmo quando for difícil. Você está construindo força, liderança e resiliência emocional. As recompensas virão depois que você superar esta fase desafiadora.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Sua energia habitual pode estar baixa, e tudo bem. Dê um passo para trás, recarregue as energias e reconecte-se com o que te empolga. Quando encontrar essa faísca novamente, você será imparável. Não force — apenas cuide da sua energia.

Texto com informações do site Hindustan Times