As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (10)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (10), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Nesta fase é um ótimo momento para começar algo novo, como um projeto, um emprego ou até mesmo um relacionamento. Pense no que você realmente quer na vida e concentre sua energia nisso. Agora, você tem o poder de realizar seus sonhos.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Você sabe quando algo parece errado. Aquela voz interior está tentando te guiar neste momento — não a ignore. Se você cometeu um erro, tudo bem. Recomece com honestidade. Quanto mais cedo você voltar aos trilhos, mais fácil será. Não deixe que o orgulho te impeça de fazer o que é certo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Você pode estar se sentindo inseguro em seus relacionamentos — seja no amor ou na amizade. Você pode estar se perguntando se as coisas poderiam ser melhores. Mas, em vez de buscar a felicidade fora de si, tente olhar para dentro. A resposta pode estar mais relacionada às suas necessidades emocionais do que ao que os outros estão fazendo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Desejar coisas boas não é ruim, mas até que ponto você está deixando o dinheiro guiar suas decisões? Reserve um momento para refletir. Você consegue dar mais aos outros e ainda cuidar de si mesmo? Encontre um equilíbrio entre objetivos financeiros e o cuidado com as pessoas ao seu redor.

Texto com informações do site India Today