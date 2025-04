As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (9)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (8), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você pode começar a trabalhar nos planos que tem em mente, especialmente aqueles que prometem ganhos financeiros. Sua natureza educada e de fala mansa atrai a todos, e as pessoas ao seu redor estarão ansiosas para ajudar de todas as maneiras possíveis. No entanto, seu amor pelo dinheiro às vezes estimula uma tendência à frugalidade, o que pode irritar os membros da família e gerar conflitos.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot destaca que, mesmo depois de tanto sucesso, você ainda pode sentir que falta algo. No entanto, mantenha os pés firmes no chão. No campo social, você sempre tomou a iniciativa de manter relacionamentos, mas, apesar de todos os seus esforços, algumas pessoas ainda podem se incomodar com seu comportamento. Contudo, não fique preocupado com isso.

Clique aqui para seguir notícias do Metro Wolrd News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

ANÚNCIO

Você se aprisionou em seus próprios pensamentos. É hora de se libertar desse pensamento negativo. Encontre uma saída para as situações que se enraizaram em sua mente. Deixe de lado as memórias do passado e tente entender o problema para poder superá-lo. Discutir o assunto com muitas pessoas pode apenas piorar o problema em vez de resolvê-lo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot destaca que ao tomar qualquer decisão, use sua sabedoria e compreensão. Mudar de ideia com base no que os outros dizem pode não funcionar a seu favor. A interferência excessiva de outras pessoas pode criar obstáculos em seu trabalho.

Texto com informações do site India Today