A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes na quarta-feira (09)

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Sol

Você terá o sucesso naquilo que deseja, então acredite nesses bons sinais que se apresentam. Algo importante está florescendo e é hora de se permitir enxergar diferente, de forma mais profunda. Propostas com ser concretizadas e você evolui em algo para ter mais responsabilidade, portanto não tema.

Capricórnio – Carta A Roda da Fortuna

Sua vida amorosa passa por etapa de muitas possibilidades. Encontros emocionais acontecem e podem se desenvolver para amizade ou algo mais. Aproveite as oportunidades que se apresentam sem medo e não tema ser mais espontâneo, pois isso o colocará em vantagem.

Leia mais:

ANÚNCIO

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Aquário – Carta O Mago

É hora de consolidar as coisas boas em sua vida e aquilo que você tem a oferecer como pessoa. O passado já não retornará de forma positiva e é preciso seguir em frente, buscando a estabilidade em ponto de vista material e emocional.

Peixes – Carta O Sol

Uma relação que está escondida e que pode ser revelada. Em questões profissionais, é hora de ter cuidado com as associações e parcerias, pois podem ter aspectos importantes ocultos. No amor, é melhor ter cautela com a fidelidade e lealdade das pessoas que se relaciona.