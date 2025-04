A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta O Juízo Final

Momento de ter que lidar com mudanças na vida profissional. Mesmo que seja inesperado, é preciso ser maduro e claro para enfrentar as consequências que são inevitáveis. Invista em novas perspectivas para expandir sua visão e compreender o que virá.

Leia mais:

Horóscopo semanal do amor: previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 13 de abril de 2025

Horóscopo semanal do amor: previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 13 de abril de 2025

ANÚNCIO

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Virgem – Carta O Ermitão

É preciso entender sua vida como um todo e colher bons resultados, mas foque especialmente nas questões profissionais neste momento, dando um passo de cada vez com maturidade. Os projetos agora devem ser desenhados para esperar os resultados concretos que eles darão no futuro.

Libra – Carta Os Amantes

A vida pode reservar um relacionamento muito importante e a pessoa será prudente com seus sentimentos. Fique atento a intuição, mensagens e sinais do universo, pois algo será revelado e o ajudará de alguma forma.

Escorpião – Carta A Justiça

Lembre-se sempre que os problemas podem aparecer em qualquer momento e também podem se vincular com questões do passado. É preciso manter a mente do lugar e não se deixar cair em qualquer desejo repentino sem pensar, pois isso determina o que você colherá mais tarde.