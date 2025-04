A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – Carta A Força

É momento de entender que a força bruta já não o leva para onde deseja. Pense bem e consiga compreender sua fortaleza mental e emocional, pois ela dará a capacidade necessária para dominar aquelas provas, obstáculos ou caminhos que não chegam de forma planejada, mas são necessárias.

Touro – Carta O Mago

As circunstâncias da vida o colocam diante de decisões que precisam ser levadas com seriedade. Não adie mais um movimento importante que determinará o sucesso de um projeto ou a finalização de algo. É preciso ir em busca das voltas positivas da vida e não apenas permanecer esperando o destino decidir o que deixará chegar até as suas mãos.

Gêmeos – Carta A Sacerdotisa

A sua vida agora receberá a influência de ações que acontecem rapidamente. Não se deixe afetar por distancias e desacordos, pois é hora de resolver isso sem pressa e com cautela. Os resultados que não são esperados, também podem ser positivos, não se esqueça disso.

Câncer – Carta O Hierofante

Existe um equilíbrio sendo instaurado em seu caminho para a vida amorosa e familiar. Siga em frente sem medo e permita que algumas mudanças aconteçam. É hora de buscar aquilo que é mais estável e cuidar da mente, pois inseguranças podem se esconder em aparências encantadoras, mas não farão nada de bom para você.