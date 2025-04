Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Sol

Em seu caminho virá grandeza e estabilidade, mas tenha cuidado com questões legais.

Touro - Carta O Imperador

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É hora de você atingir seus objetivos, pois as boas energias estarão a seu favor.

Gêmeos – Carta A Estrela

Você terá uma semana mágica e receberá o que estava esperando vai chegar.

Câncer - Carta O Diabo

Você está no momento perfeito para enfrentar novos desafios e sair de situações complicadas.

Leão - Carta O Imperador

Uma semana de sucesso e prosperidade, é hora de você ser grande em tudo que empreender.

Virgem - Carta O Diabo

É hora de ter cautela com as pessoas ao seu redor, não se deixar levar por fofocas ou amizades ruins.

Libra - Carta O Mago

Peça e você receberá. É hora de renovar sua energia e fazer mudanças positivas.

Escorpião – Carta O Mundo

É hora de você mudar de casa, cidade ou até mesmo país; as prósperas energias acompanharão você.

Sagitário – Carta Ás de Ouros

A sorte está sorrindo para você como nunca antes. É hora de mudar o que você vem adiando no trabalho ou no seu negócio.

Capricórnio – Carta O Louco

Um aviso e uma oportunidade. Deixe de lado esse mau humor e os rancores que estão tornando sua vida amarga.

Aquário – Carta A Temperança

Chega uma mensagem de calma e prosperidade. Você está no seu melhor, abra as portas para a abundância sem pensar duas vezes.

Peixes – Carta O Carro

Uma mensagem chegará. Você é poderoso e terá uma grande capacidade de resolver problemas.