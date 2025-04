Horóscopo semanal do amor: previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 13 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Lidando com algumas decepções e se libertando. Interpretando sinais. Não dê mais do que você recebe. Se houver desinteresse, frieza ou evasão, não é seu lugar. O amor também é se percebe nos detalhes. Casais podem acumular alguns estresses e precisam tratar tudo com menos raiva; cure-se com o amor. Uma atração forte pode nascer, apenas tenha cuidado para não se envolver em triângulos amorosos.

Capricórnio

Libertando emoções e saindo de conflitos. Algumas questões são analisadas com clareza e o que está obscuro já não serve amais. Pessoas podem esconder o que sentem e isso é um sinal de que você não deve insistir. Buscando a verdade. Casais tomam decisões importantes juntos e que definem mudanças. Solteiros são admirados por alguém que está sem coragem para chegar; fique de olho.

Aquário

Mudanças e novidades. Não caia na lábia de gente que não é sincera e apenas busca relacionamentos por conveniência. Casais podem entrar em momentos mais delicados e de confronto da realidade. Conversas muito importantes. Já não é possível jogar problemas para debaixo do tapete. Casais superam problemas com diálogos e ouvindo. Solteiros podem se atrair por alguém muito compatível. Troca de sinais e olhares, mas tudo acontecendo lentamente.

Peixes

Semana intensa na vida pessoal que pede firmeza e limites claros. Esta semana as emoções estarão à flor da pele. Quem tem um parceiro, lida com questões pendentes que precisam ser esclarecidas. Não tenha medo de expressar o que você sente, a honestidade é fundamental. Casais precisam de trabalho em equipe diante de qualquer desafio e devem buscar o crescimento; se libertando de mágoas e apostando em trocas sinceras. Solteiros podem estar perdendo tempo nos lugares errados e devem buscar o amor em outros espaços.