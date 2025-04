Horóscopo semanal do amor: previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 13 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Sinais chegando e caminhos mostrando que você deve tomar atitudes. Não deixe o orgulho sabotar o que pode ser resolvido com uma simples conversa; seja claro e não fique tão na defensiva. O amor pode passar por provas importantes e é hora de buscar o maior comprometimento. Solteiros podem receber um olhar e um grande interesse, alguém se aproxima, então fique atento. Evite apenas cair nos mesmos erros do passado.

Touro

Mensagens e intuições. Você se torna mais decidido e ativo para enfrentar qualquer situação, por mais que ela cause medo. Lembre-se apenas de não esquecer que o amor importa. Casais entram uma nova fase e lidam com os impactos de decisões, por mais positivas que sejam. Planos familiares. Solteiros podem voltar a procurar romances e abrir a mente para se relacionar com alguém.

Leia mais:

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

ANÚNCIO

Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Os números e o dia de mais sorte para cada signo esta semana

A cor que mais atrairá sorte para cada signo esta semana

Gêmeos

É hora de agir e não chorar mais as oportunidades perdidas. Siga em frene com paz, calma e alegria, mas também atitude. Crescimento pessoal. Momentos de autoaceitação. Casais terão boas surpresas e se tornam mais estáveis. Uma maior segurança. Solteiros podem superar problemas do passado ou que surgem agora. É hora de focar nas prioridades e não ter medo de reconsiderar o que quer e precisa.

Câncer

Semana de contatos e de colocar limites. Revelações e intuições. O amor é ativado em sua vida e mudanças importantes podem chegar, apenas deixe fluir. Casais superam um problema e lidam com novas oportunidades que trazem mudanças. Uma pessoa negativa sairá do seu caminho. Novas comunicações. A vida pode mudar a direção.