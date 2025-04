As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (8)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (8), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot sugere que, em vez de seguir em frente cegamente, pare e explore o que realmente está te segurando. Entender seus medos pode ajudar você a seguir em frente com confiança. Você conseguiu — passo a passo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você costuma manter as coisas em segredo, mas agora pode ser a hora de falar a sua verdade. Seja gentil consigo mesmo e com os outros — escolha suas palavras com cuidado, seja por meio de uma mensagem ou uma conversa cara a cara. A vulnerabilidade pode ser libertadora.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Mesmo que a sorte pareça distante, isso não significa que ela se foi. Às vezes, os contratempos são apenas degraus em direção a algo melhor. Confie no momento da sua vida. As marés vão virar — apenas fique aberto para mudar e mantenha sua fé forte.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Uma conexão que você pensou ter perdido ainda pode ter vida. Se for real e significativa, merece uma segunda olhada. Confie na profundidade dos seus relacionamentos — especialmente aqueles que continuam a aparecer, mesmo através do silêncio.

Texto com informações do site Hindustan Times