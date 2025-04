As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (8)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (8), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Seu trabalho duro pode render nesta fase, pois o universo está pronto para recompensá-lo. O tarot prevê uma sensação de realização e conforto merecido. Coisas boas podem chegar em grupos, então se algo positivo acontecer, espere mais por vir. Defina o tom com otimismo e aproveite o que se desenrola.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A justiça importa para você, e hoje é um lembrete para deixar de lado velhos rancores. Se você tem se apegado ao passado, considere liberá-lo — é hora de convidar mais amor e paz para sua vida. O perdão não o torna fraco; ele abre espaço para coisas melhores que virão.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Há uma mudança no ar, e você está pronto para construir algo estável. Tire um momento para refletir sobre onde você está e para onde quer ir. Sua curiosidade é sua maior ferramenta — use-a para sonhar alto e começar a moldar o próximo capítulo da sua vida.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você tem muita coisa em mente nesta fase. As ideias estão fluindo rapidamente, e a inspiração está em todo lugar. Tente capturar seus pensamentos por meio de notas ou memorandos de voz — você ficará surpreso com o que surgirá quando você os revisar mais tarde. Há magia criativa no ar — aproveite ao máximo.

