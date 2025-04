Adeus azul! Jeans baggy serão usados ​​em branco: a nova tendência que grita luxo e elegância

Em 2023, o mundo da moda deu uma guinada completa quando a calça skinny ficou em segundo plano para dar lugar a uma nova tendência. Aos poucos, as calças jeans deixaram de ser justas e foram as largas que viraram tendência.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

O jeans é, sem dúvida, uma das peças preferidas que proporciona uma série de benefícios ao nosso visual, como: conforto, elegância e versatilidade, permitindo que as mulheres fiquem bonitas sem a necessidade de investir grandes quantias de dinheiro; um bom par de calças é suficiente para conseguir algo magnífico.

Com a capacidade de se adaptar a qualquer momento, clima e necessidade, o jeans continuará sendo a peça básica do guarda-roupa que toda mulher usa como seu grande aliado, então tome nota, essa nova pegada que ele terá será do seu agrado e é que, finalmente, poderemos usar calças brancas sem nos sentirmos desconfortáveis, e pelo contrário, será sinônimo de sofisticação que te fará deslumbrar.

Baggy jeans branco Pinterest (Pinterest)

Jeans baggy branco será tendência em 2025

Celebridades como Shakira e Jennifer Lopez fizeram dos jeans baggy uma peça-chave em todos os guarda-roupas, estendendo sua popularidade de 2023 para 2024 como a escolha certa para looks inspirados no estilo tradicional.

Desta vez, graças à mudança de estação, a calça jeans baggy branca será tendência e peça essencial no guarda-roupa para enfrentar o clima de uma forma chique e diferente.

Além disso, apenas mudar a cor da sua calça — neste caso, branca — é o suficiente para dar uma nova vida ao seu look. Ajuda a refletir a luz solar, absorver calor e ajudar a diminuir a temperatura do corpo.

ANÚNCIO

Como usar baggy jeans branco? Pinterest (Pinterest)

Como usar jeans baggy branco?

Se você, assim como nós, ama a nova tendência de jeans largos, que não só dão um toque diferente ao seu visual, mas também transmitem luxo e sofisticação, deixamos algumas considerações que podem ajudar você a usá-los como uma verdadeira especialista.

O uso de sapatilhas, também conhecidas como ‘Mary Janes’, é crucial ao usar essas calças nesta estação. Considere as versões mais extravagantes, como aquelas com estampa de leopardo, ou, se você é rebelde, os Converse são para você.

LEIA TAMBÉM:

Os números e o dia de mais sorte para cada signo esta semana

Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Outros tipos de calçados que você pode considerar são mocassins, sandálias grossas e sandálias de salto alto, que também são acessórios indispensáveis.

Quanto aos jeans largos, considere sua estrutura clássica e, melhor ainda, seus detalhes brilhantes de strass. Você verá isso até mesmo em tops e blusas com detalhes como lantejoulas, assim como em camisas listradas, camisetas ou baby-tshirts.