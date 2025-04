O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta O Mestre

É o momento de sair da preguiça e passividade para se assumir como o responsável da sua vida. As decisões podem parecer difíceis e complexas, mas é momento de não se deixar chegar ao limite e se desequilibrar; lembre-se que você pode e deve tomar as melhores decisões pensando em si mesmo.

Touro – Carta A Fonte

É preciso soltar o passado que o tem colocado em pressão e voltado suas energias para relações ou focos que não o preenchem positivamente. A partir do momento em que você começar a colocar seu esforço e atenção no próprio crescimento, tudo mudará para melhor.



Gêmeos – Carta A Participação

É preciso ter consciência das pessoas que merecem sua confiança e trabalho em equipe. Não tema mais as relações e entenda as mensagens de um guia ou a intuição estão trazendo sobre sua vida. Respostas importantes chegam e em cada passo você constrói um futuro melhor.

Câncer – Carta O Forasteiro

É importante ter mais curiosidade e sair da perspectiva comum que o impediu de enxergar com mais verdade. Seus estresses e as brigas que se envolve podem ser solucionadas com meditação e maior autoconsciência. É momento de olhar para dentro e para fora com coragem para mudar o que não tem funcionado.