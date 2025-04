Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 11 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Sua meta para esta semana é continuar economizando. É hora de você desenvolver uma atitude melhor em relação à vida. Pague suas dívidas e liberte-se dos fardos do passado. Aproveite as oportunidades, você será convidado para um negócio que renderá muito dinheiro.

Se você ainda está pensando em um amor do passado, converse e façam as pazes. Se o seu negócio não estiver funcionando, mude-o e faça um curso de vendas ou gestão para crescer na sua carreira.

Diga adeus às amizades ruins, aos relacionamentos tóxicos e às despesas desnecessárias. Mesmo que você seja forte, não tenha medo da mudança. No começo será um pouco difícil, mas você consegue.

Capricórnio

Perdoar e esquecer farão você crescer como pessoa. Deixe de lado esse mau humor e os rancores que estão tornando sua vida amarga. Abra as portas para a abundância, a sorte está do seu lado.

É um momento de riqueza e prosperidade para você, seja com um negócio ou um emprego com melhor remuneração.

Seja charmoso e poderoso. Visualize um mundo melhor para você. Às vezes você ganha perdendo; procure algo melhor. Seu objetivo é criar para crescer. Se você for viajar, deixe alguém de confiança no comando.

Não confunda sexo com amor, busque estabilidade emocional. Compre roupas novas e mude seu visual. Você deve estar cauteloso com as dores nos ossos e na região lombar.

Aquário

Seu objetivo é alcançar o sucesso em todos os aspectos da sua vida. Você está no seu melhor, abra as portas para a abundância sem pensar duas vezes. Limpe seu ambiente e expurgue tudo que não lhe serve, você verá como a vida se encherá de felicidade.

Você terá uma revelação divina através de um sonho, não o ignore. Eleve seu ânimo, seu signo tem uma forte conexão espiritual, mantenha sua energia limpa. Purifique sua aura e evite conflitos.

Uma surpresa econômica alegrará sua semana. Uma gravidez em família vai encher você de alegria. Uma viagem irá renovar você completamente.

Peixes

Liderança, inteligência e uma grande capacidade de resolver problemas se tornam ainda mais forte em sua vida. Não tenha medo de tomar decisões, o cosmos está do seu lado.

Deixe ir o que não o pertence, não procure alguém que não queira estar com você, é hora de você crescer. Seu objetivo é manter a melhor atitude para avançar em direção aos seus sonhos.

Boas notícias para sua carreira! Você receberá uma oferta de emprego com melhor remuneração. Uma semana de diversão e união com seus entes queridos. Uma aventura. Sua energia atrai amores passados; use seu dom para curar feridas.