Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 11 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Você é o mais carismático do Zodíaco. Cuide das dores de cabeça e da tensão nervosa, os exercícios vão te ajudar. Um amor do passado está procurando por você, mas é melhor se distanciar dessa energia e cortar o negativo.

Cuide dos seus pertences e certifique-se de que sua casa esteja segura se você for viajar. Não pense em se vingar de alguém que o machucou, estes são dias de perdão. Seu objetivo é continuar vencendo na vida.

Esse emprego, esse dinheiro e esse amor compatível aparecerão em seu caminho, mas não deixe seu mau humor arruinar seu futuro. Peça ajuda para curar qualquer doença e você verá mais luz em sua vida. Preste atenção às avaliações dos seus chefes, elas podem levar a mudanças de emprego.

Virgem

Você conversa com um membro da família um assunto sério. No amor você continuará se saindo muito bem. Seu signo é muito querido e está sempre cercado de boas pessoas, então aproveite esta oportunidade para encontrar um parceiro se estiver solteiro.

ANÚNCIO

Você está enfrentando mudanças importantes no trabalho ou nos negócios, fique alerta. Você fará uma cirurgia no joelho e tudo correrá muito bem. Você reforma seu quarto e remove tudo o que não é útil.

Seu objetivo será encontrar resultados concretos e crescimento espiritual. Você será convidado para um casamento.

Leia mais:

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 11 de abril de 2025

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 11 de abril de 2025

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 7 a 13 de abril de 2025

Abril de 2025 com mensagens importantes dos Druidas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Libra

É hora de mudar o que você vem adiando no trabalho ou no seu negócio. A vida o recompensará ricamente por tudo o que você desejou. Não confie muito e guarde seu dinheiro, não empreste para ninguém.

Não saia por aí contando seus planos para todo mundo, há muita inveja por aí e eles podem roubar suas boas vibrações.

Sua meta para a semana é ter mais fé e confiança em si mesmo. É hora de deixar o passado para trás e fechar os círculos que o deixaram preso.

Viva o presente e resolva os problemas conforme eles surgirem. Uma viagem fará maravilhas para reacender a chama da paixão.

Escorpião

Uma viagem irá renovar você completamente. Você é um conquistador nato, mas seja honesto e escolha apenas um parceiro.

Ser um pouco egoísta não vai fazer mal, fique longe de pessoas que só pensam em benefício próprio.

Seu objetivo é continuar mudando para melhor em sua vida. Sua energia é poderosa, manifeste seus desejos com força. O exercício vai fazer bem e mantê-lo mais feliz. O universo acompanha você em sua jornada; tudo vem no seu devido tempo. Não se desespere com as mudanças que você deseja.