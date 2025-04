Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 11 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Cancêr. Confira a seguir:

Áries

Uma viagem esta semana. Você conclui os procedimentos relacionados ao seu mestrado e à sua graduação. Casamento. Você é o signo mais forte e líder do Zodíaco, e isso lhe dá uma missão na vida: ajudar os outros.

No amor, você ficará com seu parceiro. Você compra roupas para um evento muito importante. Tente dormir mais e pare de pensar no que não foi. Esta semana você continuará com seu objetivo de ser um vencedor.

Tome cuidado com os inimigos ocultos; proteja-se das energias negativas visualizando-se dentro de um casulo de luz. Você se associa a pessoas poderosas.

Touro

Você realiza procedimentos relacionados aos estudos. Tenha cuidado com exercícios extenuantes ou esportes radicais. Você está convidado para uma festa de aniversário.

Você terá sorte no amor e poderá conhecer novas pessoas, mas lembre-se de não confundir amizade. Você recebe dinheiro extra por uma dívida.

Seu objetivo é seguir em frente e não olhar para trás. É hora de você atingir seus objetivos, pois as energias cósmicas estarão a seu favor.

Liberte-se do medo e dos complexos do passado. Uma coisa é não desistir de projetos positivos, e outra é ser teimoso em situações que não lhe convêm: aprenda a diferenciar. Você terá uma semana de muitas mudanças e de melhorar sua vida.

Gêmeos

Você terá dias de renovação espiritual. Você está se apaixonando por alguém que não é seu parceiro, mas essa pessoa está apenas usando você.

Você terá uma prova muito difícil, então prepare-se. As mudanças continuam no trabalho, então você deve dar o seu melhor. Você fala com um advogado para resolver questões de divórcio ou pensão.

Cuide da sua saúde, principalmente da pressão alta e do excesso de gordura. Seu objetivo é continuar na busca pela felicidade.

Lembre-se de que o mais importante é você. Corte laços do passado que só lhe enchem de pensamentos negativos. Você terá a oportunidade de resolver problemas emocionais e familiares.

Câncer

Comunicações e viagens. Tente lutar pelo seu parceiro ou termine em bons termos. Seu objetivo será deixar os pensamentos negativos para trás e seguir em frente.

As energias cósmicas se alinharão a seu favor; não deixe que nada nem ninguém tire sua felicidade. Proteja-se, você pode ser traído.

Visualize seu sucesso. O tempo passa e não volta, mas você poderá crescer e renovar suas energias. Lembre-se de que seu signo de água o conecta a intuição. Mudanças no trabalho.