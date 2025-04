Horóscopo de hoje e o golpe de sorte que atrai dinheiro, poder e amor neste 7 de abril

Áries

De 21 de março a 19 de abril

ANÚNCIO

Você terá que estabelecer uma estratégia para melhorar a comunicação com um ente querido com quem você não se dá bem ultimamente. Ambos se sentem frustrados e isso torna a convivência insuportável. Vocês têm que reconhecer os erros e trabalhar para remediá-los.

Clique aqui para receber notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

O planejamento que você tem sairá como você desejou. Todo o cosmos estará a seu favor, então você terá ótimas críticas. Tudo isso pode abrir o caminho para o sucesso para você. Precisa de um pouco mais de ousadia para explorar e ver que há coisas que valem o risco.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Se sua opinião não foi solicitada, não a dê, mesmo que isso possa ser um ótimo conselho para essa pessoa melhorar, pois é possível que você tenha problemas. Deixe-os resolver do jeito deles, mesmo que o seu seja muito mais fácil, rápido e eficaz.

ANÚNCIO

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Amar também deve ser feito a partir dos seus defeitos e é hora de você abraçar aquelas coisas que você não gosta no seu parceiro, porque ele também faz o mesmo. Se você sente que não consegue, que é intolerável, então comece a buscar outras alternativas para que o relacionamento melhore.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Pare de pensar tanto em dinheiro porque ele está te dando dor de cabeça e você não está atendendo ao chamado e às piscadelas que o universo lhe dá para torná-lo mais próspero. Você tem que começar fazendo pequenas mudanças em sua vida, mas elas serão significativas no longo prazo.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Serão dias ótimos em termos de amor, porque vocês vão se entender, haverá harmonia entre vocês e vocês vão resolver alguns problemas relacionados ao sexo. Tudo melhorará progressivamente, desde que vocês dois se esforcem da mesma forma.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Pense mais no presente, aproveite as oportunidades que você tem agora. Não adianta estar no futuro que ainda não chegou e que só te traz preocupações. Encontre uma maneira de se organizar para aproveitar ao máximo as situações.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Serão dias muito tranquilos em que você poderá analisar parte da sua vida, o que você quer e como pode trabalhar para isso. O conselho de um amigo lhe dará o empurrão que você precisa, pois o medo muitas vezes o paralisa e trabalha contra você, sabotando-o.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você terá que buscar outros horizontes em termos de trabalho, pois seu tempo naquele local já terminou. É hora de você continuar crescendo. Talvez no começo você não queira sair porque é a sua zona de conforto, mas depois você entenderá que é a melhor coisa que pode acontecer com você.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você receberá um adiantamento, o que facilitará a aquisição de determinados produtos de que necessita, além de quitar algumas dívidas. Claro, você tem que saber administrar para poder desistir. Tente investir uma parte. Assuma riscos naquele negócio que você tem em mente.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

É hora de você revelar aquele segredo que tanto te machucou nos últimos anos. Será libertador para você, você terá o apoio de muitos e eles o ajudarão a curar suas feridas e a perdoar. Você é uma mulher corajosa e resiliente e isso será um exemplo disso.

LEIA TAMBÉM:

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Abril de 2025 com mensagens importantes dos Druidas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 7 a 13 de abril de 2025

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Você terá que ter paciência porque dias complicados virão com seus colegas de trabalho. Alguns deles irão boicotá-lo ou alguns de seus comportamentos poderão distraí-lo e cometer erros que custariam caro a seus superiores.