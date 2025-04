As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste primeiro domingo (6) do mês

Confira as revelações do tarot, neste primeiro domingo (6) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A vida amorosa passa por uma fase excelente, com potencial para propostas de casamento e comprometimento mais profundo. Viajar oferece oportunidades para explorar novos destinos, permitindo que você recarregue as energias e relaxe.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A vida amorosa está em uma boa fase, e planejar momentos especiais ajudará a manter a chama viva no relacionamento. As viagens devem ser organizadas com sabedoria para evitar trajetos exaustivos.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Nesta fase, viajar pode exigir alguma preparação para emergências, então certifique-se de levar itens essenciais. O tarot também destaca que incentivar o pensamento inovador em sua vida profissional e pessoal trará novas oportunidades.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, viajar oferece a oportunidade de mergulhar em experiências culturais, enriquecendo sua vida com novas perspectivas, então aproveite. O tarot também destaca que apoiar o crescimento de pessoas próximas trará grande satisfação e contribuirá para seu sucesso a longo prazo.

Texto com informações do site Hindustan Times