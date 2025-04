As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste primeiro domingo (6) do mês

Confira as novas revelações do tarot, neste primeiro domingo (6) do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Profissionalmente, assumir riscos estratégicos nos negócios abrirá oportunidades interessantes. O tarot também desgtaca que questões familiares exigem paciência, então adote uma abordagem cuidadosa para manter a harmonia.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Profissionalmente, buscar parcerias estratégicas permitirá que você alcance novos patamares e conquiste o sucesso. A vida familiar estará repleta de amor, e os laços entre irmãos e irmãs se fortalecerão à medida que passarem tempo de qualidade juntos.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Nesta fase, o tarot destaca que é necessário concentrar-se na construção da resiliência, que trará força para todas as áreas da vida.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A vida familiar requer equilíbrio, então administrar os compromissos profissionais e familiares com cuidado levará a interações mais suaves. A vidda amorosa é excelente nesta fase, e planejar surpresas atenciosas aprofundará sua conexão com seu parceiro. Concentre-se em simplificar as rotinas para trazer clareza e facilidade à sua vida.

Texto com informações do site Hindustan Times