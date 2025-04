Abril de 2025 com mensagens importantes dos Druidas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries – Carta A Lua

A vida está em constante mudança e é preciso se abrir, apenas tenha cuidado para não se render a ilusões e desequilibrar o próprio emocional caso algo diferente aconteça. É preciso ter cuidado com quem pode estar a espreita para causar algum tipo de ataque que o prejudica e fugir em seguida, se livrando de qualquer consequência.

Touro – Carta A Ilusão

Você precisa deixar de fazer juízos e julgamentos de si mesmo que não condizem com a sua verdadeira essência. É hora de deixar de viver em comparação e achando que a vida está travada porque algumas coisas não deram certo como o esperado: é hora de começar a ver de outra forma sua própria vida.

Gêmeos – Carta Ceridwen

A vida está anunciando uma nova etapa: recomeços, fertilidades e espiritualidade marcando um espaço importante a partir de agora. É preciso deixar que seu solo floresça; a morte fez do seu solo o lugar perfeito para colher o novo, que será muito especial e necessário daqui para frente.

Câncer – Carta A Deusa das Flores

O amor chegará em sua vida a partir do momento em que você compreender que ele deve ser justo, natural e responsável. Não existe relacionamento sem entrega e sem vontade. É preciso olhar para a realidade com honestidade e esperar que o é bom virá.