O passado reaparece na vida de 4 signos do zodíaco no fim de semana

O primeiro fim de semana de abril de 2025 chegou e alguns signos do zodíaco podem ver o passado retornando para as suas vidas de alguma forma.

Confira quais são:

Leão

Um amor do passado pode procurar por você e tentar voltar. Lembre-se que o mais importante é você ser feliz e estar cercado de relações que são sinceras e fazem sentido, tanto no amor como nas amizades. Chance de ter uma surpresa financeira com o pagamento de uma dívida do passado.

Virgem

É hora de enfrentar alguns assuntos do passado com mais maturidade. Quem não estiver preparado, pode sair perdendo ao deixar a raiva e a mágoa tomar conta, principalmente quando se trata de amor e relacionamentos. Resolvendo dívidas do passado para se sentir mais em paz em sua vida.

Libra

Conflitos do passado pode reascender em suas famílias ou círculos, não se deixe levar por boatos e feche esses ciclos de uma vez por todas. Você merece paz e tranquilidade. Tenha segurança e confiança para enfrentar qualquer desafio. Prefira relaxar e se divertir para que sua sorte aumente.

Escorpião

Você pode sentir uma energia negativa e já conhecida pairando, apenas não deixe que ela tome conta de você e corte as más vibrações. Sua luz atrai inveja, então confie mais na sua intuição. Você pode também sentir falta de alguém que não está mais aqui fisicamente.