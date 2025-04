As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste primeiro sábado (5) do mês

Confira as revelações do tarot, neste primeiro sábado (5) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca que participar de eventos comunitários proporcionará uma sensação de realização e ajudará você a fazer conexões significativas.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Questões familiares podem exigir sensibilidade, então lidar com conflitos com cuidado ajudará a preservar a harmonia. A vida amorosa destaca que promover laços sociais levará ao crescimento pessoal e conexões significativas.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A vida familiar está em uma boa fase, e construir conexões emocionais com entes queridos criará laços mais profundos. A vida amorosa requer cuidado emocional com seu parceiro, então focar em suas necessidades fortalecerá o relacionamento.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot destaca que a vida familiar está em uma fase positiva , e celebrar as conquistas trará alegria e união. A vida amorosa requer abordar mal-entendidos, então uma comunicação clara ajudará a resolver quaisquer problemas.

Texto com informações do site Hindustan Times