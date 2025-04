As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste primeiro sábado (5) do mês

Confira as revelações do tarot, neste primeiro sábado (5) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Nesta fase, o tarot destaca que a vida amorosa é estável, e nutrir seu relacionamento com simples encontros noturnos fortalecerá seu vínculo. Viajar oferece a mistura perfeita de trabalho e lazer, proporcionando a você uma merecida pausa.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Profissionalmente, considere os contratempos como uma oportunidade de aprendizado, então reserve um tempo para analisá-los e crescer a partir deles. Questões familiares exigem responsabilidades compartilhadas, então certifique-se de colaborar com entes queridos.

Clique aqui para seguir notícias do Metro Wolrd News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

Nesta fase, a vida familiar é moderada, e abraçar as tradições antigas criará laços duradouros. A vida amorosa é excelente nesta fase, com a oportunidade de planejar experiências únicas que fortalecerão sua conexão.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A vida amorosa pode enfrentar alguns desafios, então focar em entender os limites ajudará a resolver problemas. As viagens podem enfrentar atrasos ou mudanças, então prepare-se adequadamente.

Texto com informações do site Hindustan Times